Orçamento 2023 de Feira deve ser votado nos próximos dias

A Comissão de Finanças da Câmara de Feira de Santana deve apresentar nesta terça, dia 27, o parecer ao Projeto de Lei do Orçamento Municipal de 2023. Esta é a expectativa do presidente do órgão legislativo, vereador Jurandy Carvalho (PL), que em pronunciamento no plenário, fez esclarecimentos sobre o rito de tramitação da matéria.“Quando a gente entregar (o parecer), tem que ser publicado no Diário Oficial Eletrônico“, adverte.

O passo seguinte é a Mesa Diretora colocar em discussão, e em seguida em votação, a manifestação oficial da Comissão sobre a regularidade da peça orçamentária. A presidência da Câmara, então, abre prazo para recepção de emendas produzidas pelos vereadores, tanto modificativas como também as de caráter impositivo – estas, de execução obrigatória por parte do Governo.São dois dias para apresentação de emendas, mais cinco para a Comissão dar parecer.

Integram a Comissão de Finanças e Orçamento os vereadores Correia Zezito (Patriota) e Ron do Povo (MDB).