Colbert adverte Zé Ronaldo para risco de perder eleição em 2024

O prefeito de Feira de Santana, Colbert Filho (MDB) reagiu com um apelo à unidade do grupo à declaração de Zé Ronaldo que em entrevistas também às rádios tentou se descolar do governo municipal afirmando não ter influência e “não ser consultado sobre ações do governo. Colbert refutou com números e politicamente as afirmações de Ronaldo.

Lembrou que o Governo do EStado, ao incluir políticos feirenses no Secretariado, sinaliza que virá forte em 2024 para tomar o poder político no município e que uma divisão nesse momento poderá levar o grupo enfraquecido à derrota. “Se a gente se dividir, se enfraquece. Se tem algum outro tipo de pensamento, não é o meu, o meu é o de mantermos a força e a unidade”, disse.

Colbert rebateu também o ex-prefeito Zé Ronaldo com estatística: 60% do Secretariado do governo dele, disse, é composto por pessoas de confiança de Ronaldo e que já vêm dos governos ronaldistas anteriores. Ele citou alguns nomes, entre esses o de Carlos Brito, secretário de Planejamento. No segundo escalão esse percentual é muito maior, segundo disse o Prefeito de Feira em entrevista ontem no programa Transnotícias.