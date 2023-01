A TV Feira já pode ser acompanhada pelos telespectadores no Canal 2.1. Afiliada da TV Brasil, a nova emissora já está transmitindo sua própria programação, com matérias sobre os acontecimentos do dia-a-dia, dicas sobre saúde, entretenimento e direitos do consumidor, e reportagens especiais sobre a história e a cultura de Feira de Santana. O sinal da nova emissora está alcançando mais de 40 municípios da região.

