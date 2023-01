Jerônimo assume compromisso de promover inclusão social e combater a fome

Jerônimo Rodrigues e Geraldo Júnior foram empossados nos cargos de governador e vice-governador do Estado da Bahia, nesta manhã, na Assembleia Legislativa do Estado, em Salvador. Em seu discurso na Assembleia Legislativa, Jerônimo utilizou uma frase da escritora Carolina de Jesus – Quando uma criança passa fome, é problema de todo mundo’ – para assumir como compromisso central do governo dele a inclusão social e o combate à fome. “É preciso promover uma política consistente de Segurança Alimentar e Nutricional na Bahia”, afirmou, nesta manhã de domingo, 1º de janeiro.

A questão da segurança pública no Estado não teve relevância no discurso proporiconal ao problema da violência e numero de homicídios na Bahia. Mas garantiu que “o Estado continuará priorizando os grandes investimentos em obras de infraestrutura e logística que estão interligando e integrando as nossas regiões, dando a fluidez produtiva que nós precisamos para fazer a roda da economia girar. Avançaremos nas obras de grande envergadura: pontes, entre elas a Ponte Salvador – Itaparica, estradas, aeroportos e aeródromos, portos e ferrovias, além dos grandes investimentos na mobilidade urbana e metropolitana”, disse também.

Após a sessão solene dentro do plenário da Assembleia, o governador Jerônimo Rodrigues e o Vice foram conduzidos à área externa da Alba, onde o governador passou em revista à tropa da Polícia Militar e em seguida foi a cerimônia de transmissão de cargo do ex-governador Rui Costa para o já empossado Jerônimo Rodrigues, marcada pela apresentação do Hino Nacional Brasileiro interpretado pela indígena Nívea Akuã Pataxó, acompanhada da camerata da Orquestra Neojibá (Núcleos Estaduais de Orquestras Infantis e Juvenis da Bahia), projeto mantido pelo Governo do Estado da Bahia, por intermédio da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos. Nesta Secretaria tomará posse na próxima terça-feira, o advogado Felipe Freitas, especialista técnico membro do PT de Feira de Santana.

Jerônimo lembrou sua origem humilde e disse que é resultado de lutas, sonhos e projetos coletivos. “Trago no rosto os traços genuínos do povo brasileiro e, na alma, as marcas de séculos de história do nosso país – e ela nos conta que, em outros tempos, seria impensável que homens como eu, viessem algum dia a governar esse Estado”, afirmou o engenheiro agrônomo e professor da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), que prometeu trabalhar “incansavelmente pelo desenvolvimento dos 15 milhões de baianas e baianos”.

Depois das solenidades o governador, vice e o ex-governador Rui Costa foram para Brasília onde Rui será empossado amanhã como Chefe do Gabinete Civil de Lula.

JERÔNIMO – Primeiro governador autodeclarado indígena do Brasil, Jerônimo Rodrigues (PT) tem 57 anos, é engenheiro agrônomo, professor licenciado da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) e foi eleito governador da Bahia no segundo turno das eleições de 2022, em outubro, com 52,79% dos votos válidos. Ex-secretário estadual do Desenvolvimento Rural (SDR) e da Educação (SEC) na gestão do governador Rui Costa (2015-2022), Jerônimo disputou as eleições tendo como candidato a vice-governador Geraldo Júnior (MDB), presidente da Câmara Municipal de Salvador.

GERALDO JR. – Nascido no município de Salvador (Bahia), em 7 de maio de 1969, o vice-governador Geraldo Júnior é formado em Direito pela Universidade Católica do Salvador (UCSal) e pós-graduado em Processo Civil. Iniciou a vida profissional na advocacia privada. Ingressou na gestão pública em 1993, quando foi empossado, na gestão da então prefeita Lídice da Mata, no cargo de coordenador Jurídico da Companhia Municipal de Abastecimento (Comasa). Na administração do ex-prefeito Antônio Imbassahy, foi subcoordenador das administrações regionais de Salvador. Em 2011, entrou para a Câmara Municipal de Salvador.

Na foto: Jerônimo, o filho João Gabriel, o sogro João Veloso, esposa Tatiana Veloso