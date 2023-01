Eremita Mota assume a Presidência da Câmara de Vereadores de Feira

Numa sessão solene que transcorreu sem surpresas, a Câmara de Vereadores de Feira de Santana empossou a nova mesa Diretiva da Casa que tem na presidência a vereadora Eremita Mota (PSDB).

Vereadora veterana, com cinco mandatos consecutivos, Eremita foi eleita pelos seus colegas há seis meses atrás em uma manobra política e regimental do ex-presidente Fernando Torres (PSD). Foi a primeira vez que uma mulher foi eleita para o cargo.

No discurso de posse a Presidente afirmou que vai manter com o Executivo uma relação republicana. O prefeito de Feira Colbert Filho (MDB) estava presente e até posou, descontraído, para fotos com ela. “A sensibilidade feminina pode nos conduzir para as respostas adequadas ao crescimento do Município“, disse o Prefeito ao discursar.

foto: Valdeir Uchoa