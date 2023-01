Desvio do viaduto da Cidade Nova vai ganhar pavimentação e drenagem

A pavimentação da via lateral, por onde é desviado o tráfego de veículos nas imadiações do Complexo Viário Miraldo Gomes, na Cidade Nova, será a primeira etapa das intervenções que estão sendo realizadas pela Prefeitura, através da Superintendência de Operações e Manutenção (SOMA). No local será implantada uma nova rede de drenagem de águas pluviais. “Hoje o desvio já é na via lateral, mas de uma forma mais precária”, observa o superintendente de Operações e Manutenção, João Vianey.

Desde o mês de novembro, após o terceiro acidente que atingiu a estrutura do equipamento, o tráfego na parte inferior do viaduto foi interditado. Ele acrescenta que o trabalho da SOMA será integrado com os órgãos de fiscalização e ordenamento do trânsito. “A SMT [Superintendência Municipal de Trânsito] já está estudando com a PRF [Polícia Rodoviária Federal] o desvio. Vamos ter que fazer obstruções em vários momentos, mas tudo coordenado pela SMT e PRF”.

João Vianey informa ainda que já está sendo fabricada a forma metálica necessária para construção da nova viga de sustentação do viaduto. Os outros procedimentos também já estão encaminhados. “A topografia foi concluída, com a parte de projeto, há 10 dias. Na parte da viga, todo o material está pronto. Existe uma empresa que esta fazendo a forma. Cada viga tem uma dimensão diferente, entao está sendo fabricada a forma metálica da viga. A empresa também já tem todo o material comprado”, completa.