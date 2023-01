Prêmio Braskem de Teatro abre inscrições até junho e agosto

As inscrições para a 29ª edição Prêmio Braskem de Teatro começam nesta quinta-feira (5) e seguem até o dia 24 de agosto no site oficial da premiação: www.premiobraskemdeteatro.com.br. Para as peças teatrais que desejem participar da Mostra Interior em Cena, as inscrições vão de 15 de janeiro a 15 de junho.

A Mostra Interior em Cena acontece de 2 a 31 de agosto e a Mostra Principal, de 2 de outubro a 26 de novembro.

Este ano, a comissão julgadora é formada pelo ator e jornalista Arlon Souza; pelo artista, pesquisador, produtor e gestor cultural Chicco Assis; pela atriz e gestora cultural Gabriela Sanddyego; pela atriz e doutora em Artes Cênicas Mônica Santana e pelo ator e diretor João Guisande. Eles farão a indicação dos finalistas às nove categorias: Ator, Atriz, Texto, Revelação, Espetáculo Adulto, Espetáculo Infantojuvenil, Direção, Performance e Categoria Especial.