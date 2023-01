Festa de Reis: Todos os caminhos levam à Tiquaruçu neste final de semana

A Festa de Reis de Tiquaruçu é a principal opção de entretenimento gratuito em Feira de Santana neste final de semana. A programação de shows musicais acontece sábado (07) e domingo (08). Nomes conhecidos da música baiana e local passarão pelo palco montado na Praça de São Vicente. O arrocha, um dos ritmos preferidos dos baianos, dará o tom nos dois dias de programação festiva no distrito. A festividade está sendo retomada após dois anos, quando ficou suspensa em virtude da pandemia da Covid-19.

Na primeira noite de shows a programação está prevista para ser iniciada às 19h. Passarão pelo palco: Beto Cardoso, Júlio César, Naldinho, Moisés Almeida e a banda Malícia Sem Vergonha. Já no domingo as apresentações começam durante o dia. No palco apresentação do Reisado de São Vicente, a partir das 15h. Na sequência Asa Filho e Banda Chapéu de Couro. A banda Asas Livres, uma das atrações mais esperadas, promete fazer o público arrochar ao som de antigos e atuais sucessos. O cantor Márcio Alves encerra a programação.

Tradição de mais de dois séculos

O reisado de São Vicente é tradição antiga no Distrito de Tiquaruçu. A manifestação cultural começou há mais de dois séculos. Marcada pela religiosidade, é uma festividade enraizada na cultura local, e que atravessa gerações. No domingo será celebrada uma missa na igreja de São Vicente, a partir das 10h, encerrando a parte religiosa da festa, iniciada com um tríduo na última quinta-feira (5).

Na sequência começa o desfile pelas ruas do distrito do Reisado de São Vicente. O grupo é formado por 15 pessoas, mas esse grupo multiplica de tamanho durante o cortejo, que é acompanhado por moradores de Tiquaruçu e visitantes. O desfile é encerrado no palco montado na Praça de São Vicente, onde o Reisado realiza a apresentação de músicas e manifestações que celebram a data nos mais de dois séculos de existência e resistência.

Como chegar em Tiquaruçu

O acesso ao distrito de Tiquaruçu é pela BR-116 norte. A distância para a sede de Feira de Santana é de 29,7 quilômetros. Boa parte do trajeto é pela rodovia, mas existe um trecho de estrada de chão até chegar a localidade. A via foi patrolada pela Superintendência de Operações e Manutenção da Prefeitura para garantir boas condições de trafegabilidade e facilitar o acesso ao distrito.

Transporte público garantido

O transporte público urbano está garantido para quem for participar da Festa de Reis neste fim de semana, em Tiquaruçu. A Prefeitura de Feira montou uma operação especial para atender os passageiros até o encerramento do evento.

No sábado, 07, a Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) vai disponibilizar a linha extra 127-Tiquaruçu via Socorro/Terminal Central durante todo o dia. O itinerário será reforçado a partir de 18h30 com a oferta de mais horários, sendo 20h e 22h30, e último balão no distrito às 3h direto para Praça Gilson Pereira (Praça de Alimentação).

No domingo, 8, a operação especial de transporte público começa mais cedo por conta da programação do evento e oferece quatro opções de horários: 14h30, 16h30, 18h30 e 20h30, saindo do Terminal Central. O último ônibus retorna às 21h30 de Tiquaruçu para a Praça de Alimentação.