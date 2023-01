Jerônimo anuncia nomes para segundo escalão; confira

O governador Jerônimo Rodrigues anunciou, na tarde desta sexta-feira (6), os novos gestores estaduais de órgãos, departamentos, fundações e outras estruturas ligadas às secretarias estaduais. A relação com os 19 titulares da gestão pública e uma direção de hospital foi anunciada durante live no canal do Governo do Estado no YouTube.

Piti Canella é a nova diretora-geral da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb); Handerson Leite é diretor da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (Fapesb); Tiago Venâncio assume a direção da Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon); entre outros nomes apresentados.

Durante o anúncio, Jerônimo Rodrigues explicou que alguns gestores que já integravam as unidades foram mantidos. “O fato de trazer alguns nomes que estavam na era Rui para se manter em algumas ações é por conta da competência que essas pessoas demonstraram. A expectativa nossa é de que todos esses órgãos dêem continuidade ao que estava sendo feito, mas, também, trabalhar em novos projetos, para que na nossa linha de atuação possamos renovar”, afirma.

O governador explicou, ainda, que outros 20 nomes devem ser anunciados nos próximos dias, após avaliação dos últimos currículos apresentados para ocupação dos cargos.

Relação completa dos gestores estaduais anunciados

– Alexsandro Freitas Silva – Diretor-presidente da Cerb (Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento da Bahia)

– Handerson Leite – Diretor da Fabesb (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia)

– Luiz Gavazza – Diretor-presidente da BahiaGás (Companhia de Gás da Bahia)

– Regina Affonso – Diretora da Fundac (Fundação da Criança e do Adolescente)

– Tiago Venâncio – Diretor do Procon (Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor)

– Flávio Gonçalves – Diretor-geral do Irdeb (Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia)

– Flávio Machado – Diretor do SAC (Serviço de Atendimento ao Cidadão)

– José Rebouças – Diretor executivo da Prodeb (Companhia de Processamento de Dados do Estado Da Bahia)

– Rodrigo Pimentel – Diretor-geral do Detran (Departamento Estadual de Trânsito da Bahia)

– Piti Canella, Diretora-geral da Funceb (Fundação Cultural do Estado da Bahia)

– José Acácio – Superintendente da SEI (Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia)

– Socorro Brito, coordenadora-geral do Planserv (Assistência à Saúde dos Servidores Públicos)

– Hemerson Cardoso Guimarães, superintendente da Supat (Superintendência de Patrimônio)

– Heber Santana – Superintendente da Sudec (Superintendência de Proteção e Defesa Civil)

– Jeandro Laytynher Ribeiro – Diretor-presidente da CAR (Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional)

– José Trindade – Presidente da Conder (Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia)

– Lanns Almeida – Superintendente da Bahiater (Superintendência Baiana de Assistência Técnica e Extensão Rural)

– Saulo Pontes – Superintendente da SIT (Superintendência de Infraestrutura de Transportes)

– Carlos Martins – Diretor-presidente da CTB (Companhia de Transportes do Estado da Bahia)

– Lucrécia Sarvenini Freitas, diretora do Hospital Geral Roberto Santos (HGRS)