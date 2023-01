Prefeitura de Feira prefere pagar aluguel a usar prédio público

Em 2020, menos de um ano depois de instalada neste prédio público localizado na rua Libânio de Moraes, e que havia passado por uma ampla reforma, a Secretaria de Habitação de Feira foi transferida para um prédio alugado na Avenida Senhor dos Passos, a menos de 300 metros desse local, no centro da cidade.

Nao é a primeira vez que esse prédio é abandonado. Antes da reforma para instalar a Habitação ele já havia sido rejeitado pela Procuradoria Geral.

Em ambas as rejeições a desculpa oficial foi que “as novas instalações são mais amplas e de fácil acesso, o que permitem acolher com mais tranquilidade os cidadãos que vão em busca dos serviços prestados” Mentira deslavada. A verdade está mais perto do preconceito do que da funcionalidade: os elegantes procuradores e as dondocas da Secretaria não querem se misturar com a plebe.

Ou seja, o prédio está localizado no centro comercial, perto de uma feirinha de frutas e do Mercado de Arte, um local popular, por onde circulam pessoas simples e de classes sociais menos privilegiadas, exatamente elas que precisam dos serviços prestados pela Secretaria.