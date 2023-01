Após o “apocalipse pagão”, Papuda neles!

Depois de muito titubeio e hesitação, a extrema-direita tentou seu golpe ontem (08), em Brasília. Terroristas invadiram o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, promovendo destruição e caos. Tudo isso com a visível omissão de policiais e do próprio governador do Distrito Federal, que acabou afastado do cargo. As cenas – chocantes – rodaram o mundo.

Aquilo foi a prévia do apocalipse pagão que arrasaria o Brasil, caso a tentativa de golpe da matilha – alucinada, aloprada, lunática, criminosa – fosse adiante. Felizmente não foi. Mas é necessário punir os terroristas com o rigor que a lei reserva a esses criminosos. Porque senão, a baderna continua, impedindo o País de retomar a normalidade. Jair Bolsonaro – o “mito” fujão – assistiu a tudo lá dos Estados Unidos, onde foi se esconder com medo de ser preso.

O horror que se espalhou pelo Planalto Central – vândalos e saqueadores sorriam, felizes, embrigados pela própria sanha destruidora – assustou muitos que, até aqui, relativizavam as pregações golpistas e preferiam se divertir com as bizarrices, como se fossem inofensivas. Não são e os resultados estão aí hoje, à vista escandalizada de quem não se contaminou com a barbárie.

É bom não generalizar e enxergar disposições golpistas e destruidoras em todos os eleitores que optaram pelo “mito” em outubro. Não faltam eleitores dele que, honestamente, condenam a barbárie e o golpismo. A horda é minoria, felizmente, mas muito perigosa, porque se dispõe a tudo. Uma das lições que fica do domingo é essa.

Os brasileiros sensatos – a imensa maioria – repudiam o horror, a barbárie. Mesmo porque, acompanhando os acontecimentos da sala de casa, escadalizados, muitos sabem que podem ser vítima da sanha de alucinados. Mesmo que tenha votado no “mito”. Afinal, quem está a salvo da matilha que trafega com desenvoltura por uma realidade paralela? É inquietante constatar que, com eles, tudo e todos estão em risco.

É necessário, a partir daqui, realçar a defesa intransigente da democracia e cobrar a exemplar punição desses milhares de terroristas. Nos próximos dias – imagino – virão revelações ainda mais assustadoras sobre essa tentativa de golpe, com a devida identificação dos seus autores e de suas ramificações criminosas.

Os mais velhos, calejados, já viram e conheceram muita coisa ao longo da vida. Mas, sem dúvida, a tentativa de golpe no domingo, em Brasília, foi uma experiência aterradora. Que os criminosos sejam trancafiados no Complexo Penitenciário da Papuda, que é o lugar deles.