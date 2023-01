Colbert diz que Feira vive em “estado de medo”: 16 assassinatos

O prefeito Colbert Filho (MDB) disse que Feira de Santana vive “estado de medo” com a onda de violência desencadeada desde o início do ano e que já contabiliza 16 assassinatos cometidos no Município até esta terça feira,10, quando seis escolas e duas unidades de saúde situadas nos bairros Mangabeira e Conceição foram fechadas em consequência de tiroteios e ameaças nas respectivas localidades

Em vídeo divulgado em redes sociais, o Prefeito pediu ações imediatas do governo do estado para dar mais segurança à população. Ele lembrou estatísticas que colocam Feira como uma das cidades mais violentas do país. Essa não é a primeira vez que o Prefeito vem a público criticar a segurança pública do Estado e tentar criar um movimento em busca de um ambiente menos violento em Feira de Santana.