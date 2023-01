Após a confirmação de que se tratava de um simulacro de bomba a mochila rosa deixada embaixo de um viaduto no Anel do Contorno de Feira de Santana, o Comando da 65ª Companhia Independente de Polícia Militar disse que “não é difícil identificar quem colocou o objeto pelo número de casas comerciais com câmeras de monitoramento que existem aqui próximas do local“.O local fica próximo ao 35° BI, aonde estavam acampados os bolsonaristas.

