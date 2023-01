Seis escolas fechadas em bairros de Feira por causa da onda de violência

Seis escolas municipais localizadas nos bairros Mangabeira e Conceição permaneceram fechadas nesta quarta-feira (11) devido a insegurança na região. Atos violentos e tiroteios têm sido registrados desde ontem (10). A Secretaria Municipal de Educação está em contato com os diretores escolares para acompanhar a situação. A recomendação é que as escolas permaneçam fechadas até que tudo se normalize. No final do dia, será realizada uma nova avaliação para decidir a retomada das atividades nas unidades de ensino nesta quinta-feira (12).

As escolas municipais afetadas foram:

– Escola Municipal Theódulo Bastos de Carvalho Júnior (Mangabeira)

– Escola Municipal Professor Oscar Damião de Almeida (Mangabeira)

– Centro Municipal de Educação Infantil Anchieta Nery (Mangabeira)

– Centro Municipal de Educação Infantil Professor Doutor Edivaldo Machado Boaventura (Alto do Rosário – Mangabeira)

– Escola Municipal Comendador Jonathas Telles de Carvalho (Conceição II)

– Centro Municipal de Educação Infantil Almira Oliveira Santos (Conceição II)