Zé Neto defende reforma tributária em reunião com Alckmin

O deputado federal Zé Neto, esteve em reunião com o Vice-Presidente da República e Ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, representantes da UNECS (União Nacional das Entidades de Comércio e Serviços) e representações do Comércio de Atacado e Varejo, para apresentar pauta prioritária do setor e debater temas pertinentes ao desenvolvimento econômico do país, como a Reforma Tributária e políticas de fomento e importação, ontem (10/01).

“Como membro da Comissão de Desenvolvimento Econômico, vice-presidente da Frente Parlamentar de Comércio e Serviços, e membro da Frente do Empreendedorismo, propus o encontro dessa tarde, visando apresentar ao novo ministro, pautas do setor econômico produtivo do comércio, atacado e varejo, relacionadas com a melhoria do ambiente de negócios e já buscando sedimentar junto ao novo governo, o diálogo direto com representantes das cadeias produtivas brasileiras”, explicou Zé Neto.

A reunião teve o objetivo sedimentar a aproximação das maiores entidades de livre adesão do Brasil junto ao novo governo. Na oportunidade, pautas prioritárias do setor, relacionadas ao ambiente de negócios, foram apresentadas, como: Aumento do teto do Simples Nacional; Inclusão dos bares e lanchonetes de volta no PERSE (Port. 11.266/22);Redução das obrigações acessórias através do PLP 178/2021;Reforma Tributária; Desoneração da folha de pagamento; Preocupação do setor com o julgamento do STF sobre as demissões sem justa causa – relacionada à adesão do Brasil à convenção da OIT; Alternativas para a geração de emprego e renda.

Na ocasião, o vice-presidente e ministro da indústria e comércio, Geraldo Alckmin, reforçou a importância da recriação do Ministério e do diálogo com as cadeias produtivas do país.

“O presidente Lula recriou o Ministério da Indústria, Comércio e Serviços, para gente poder estimular, o emprego, renda, desenvolvimento, oportunidades, por um país mais justo, com menos desigualdades. Vamos trabalhar muito nesse sentido, em parceria, pois quem ouve mais, erra menos. Mantendo permanentemente uma interlocução com o parlamento e com o setor produtivo, especialmente com o setor de comercio e serviços, grande gerador de empregos no mundo e especialmente no Brasil”, enfatizou Alckmin.

Estiveram na reunião, o presidente da ABAD (Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores), Leonardo Miguel Severini, o presidente da AFRAC (Associação Brasileira de Tecnologia para o Comércio e Serviços), Paulo Eduardo Guimarães, e o presidente do conselho da ABRAS (Associação Brasileira de Supermercados), João Sanzovo, presidente da CDL/DF (Câmara de Dirigentes Lojistas do Distrito Federal), Wagner Gonçalves da Silveira Júnior, relações institucionais e governamentais da CNDL( Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas), Karoline Lima.