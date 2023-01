Lavagem do Bonfim aconteceu em Salvador após dois anos suspensa

Depois de dois anos, aconteceu em Salvador, nesta quinta-feira, 12, a tradicional Lavagem do Bonfim. Devotos do Senhor Bom Jesus do Bonfim e de Oxalá, como manda a tradição, fizeram um cortejo de quase 8 km até as escadarias e adro da Igreja do Bonfim onde ocorre a lavagem. A festa acontece, anualmente, desde 1740, mas esteve suspensa nos últimos dois anos, devido à pandemia da Covid-19. o governador Jerônimo Rodrigues chegou à Colina Sagrada, no bairro do Bonfim, em Salvador, onde acompanhou baianas e filhas de santo fazendoo Bonfim.

O governador Jerônimo Rodrigues acompanhou o cortejo. “Hoje, eu marchei por oito quilômetros pra ganhar força, energia e poder marchar por quatro anos ao lado do povo da Bahia. Vim agradecer pela nossa vitória e quero pedir ao povo baiano e brasileiro que a gente se una pra combater a fome, desemprego e aumentar nossa esperança”, afirmou.

Ao longo do trajeto e na Lavagem da Basílica, foi reforçada a segurança com 2.500 profissionais, entre policiais militares, civis e técnicos, além do Corpo de Bombeiros. Conforme o secretário de Segurança Pública (SSP-BA), o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) e o Sistema de Reconhecimento Facial foram utilizados durante todo o evento.

foto: Fernando Vivas/Secom/BA