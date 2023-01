Reencontro com bolsonarista rubro-negro na Ladeira do Nagé

Foi bem na ladeira do Nagé. Começo de tarde. O sujeito descia, esbaforido, o suor do verão escorrendo pelo rosto. Uma pesada embalagem de ração para cachorro, enfiada num enorme saco plástico, vergava-o um pouco. Levantou o olhar e foi logo comentando:

– QUEM FEZ AQUILO FORAM OS COMUNISTAS!

Aquilo o quê? Exaltou-se, acusou o interlocutor de desconversar: a baderna em Brasília, no domingo. Mas e as imagens, os vídeos gravados pelos próprios terroristas de extrema-direita? “Conspiração comunista, todos são uns salafrários, maquinaram tudo direitinho”, acusou, quase apoplético. Tudo o quê? Aí o homem exasperou-se, da calva avermelhada brotavam encorpadas gotas de suor:

– AQUELE QUEBRA-QUEBRA! PATRIOTAS NÃO FAZEM ISSO! FORAM OS COMUNISTAS!

Melhor mudar de assunto, o elemento não admitia contestações. Que tal comentar a fuga de Jair Bolsonaro, o “mito”, que foi se esconder em Orlando, lá nos Estados Unidos? Mais-que-depressa o homem argumentou que – atento – o “mito” fujão antecipou-se às perseguições, foi constituir palanque lá no States. Por aqui, expunha-se ao risco de uma prisão arbitrária, há comunistas até na Suprema Corte.

Talvez fosse melhor enveredar por assuntos mais agradáveis. Que tal comentar as perspectivas sobre o terceiro governo Lula, a possibilidade de retomada do crescimento, do resgate de políticas públicas, de combate à fome e à pobreza? Para ele, esse papo de fome e pobreza é vigarice, perseguição. Com tanto gordo pela rua, como falar em fome? Como? Má vontade, visível má vontade com o capitão.

Enquanto garimpava outro assunto, o homem atacou: soube que há tempos fiz texto sobre seus comentários, disseram até que o ridicularizei. Em tom grave, adverti: trata-se de mentira, acusação de comunista inescrupuloso. Provavelmente quem fez a acusação é comunista. Quem falou? Ele só reagiu com um longo – interminável – suspiro de desalento.

Findava o encontro casual. Melhor amarrar um desenlace mais leve, manter a controversa amizade. A camiseta rubro-negra – nosso heroi é entusiasmado torcedor do Vitória – grudava-se ao corpo, pois suava a cântaros. Para distensionar o ambiente resolvi investir numa brincadeira, o futebol sempre ajuda: que tal aludir à já longa fila do rubro-negro no Baianão? O time não levanta o caneco desde 2017:

– O BAHIA VAI SER CAMPEÃO! DISSO NÃO DUVIDO! O TIME AGORA SE ASSOCIOU AOS GLOBALISTAS, ARRANJOU UM TAL GRUPO CITY! COM CERTEZA VÃO MANOBRAR, DEVE TER COMUNISMO PELO MEIO TAMBÉM…

Desisti. E me despedi.