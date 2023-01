Prefeitura de Feira tem ‘secretarias extraordinárias’ com mais de 10 anos

Nesta terça-feira, 17, a Câmara de Vereadores de Feira de Santana aprovou o projeto de lei complementar do Executivo criando oficialmente a Secretaria de Politicas para a Mulher que existia até então em condições “extraordinárias”. A secretária é a vereadora licenciada Gerusa Sampaio (foto). O prefeito Colbert Filho (MDB) tem 120 dias para faz3r a adequação orçamentária da nova Secretaria.

Mas nessa condição existem ainda mais duas no organograma da Prefeitura, ambas em funcionamento há mais de 1o anos: a de Relações Interinstitucionais e a de Gestão e Convênio.

A de Relações Interinstitucionais é a mais antiga. Foi criada no século passado, antes da ‘era Zé Ronaldo’ que começou em 2001. Ronaldo assumiu a Prefeitura e a manteve. Em 2013, prefeito pela terceira vez, criou mais uma, a de Gestão e Convênio cujo primeiro secretário foi o arquiteto Arsênio Oliveira.

De lá para cá ambas já foram ocupadas por diversas pessoas de diferentes partidos políticos e áreas técnicas. Servem perfeitamente para arrumação política com aliados e cabide de emprego político. Como são extraordinárias não têm Orçamento próprio mas o salário do secretário e servidores alocados sãos os mesmos, além do status.