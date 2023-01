Eremita adia votação do Orçamento mas garante: será aprovado ainda neste mês

A presidente da Câmara de Vereadores de Feira de Santana, Eremita Mota suspendeu a sessão ordinária de hoje que iria votar o Orçamento 2023 e as emendas apresentadas pelos vereadores. A vereadora surpreendeu a todos, mas justificou que foi orientada a isso pelos assessores legislativos porque as emendas precisam ser reajustadas e além disso alguns vereadores estão adoentados e estavam ausentes da sessão. Mas tranquilizou a população: “não haverá prejuízo para a gestão pública e ainda neste mês a Lei Orçamentária estará aprovada”, garantiu.

No encerramento da sessão a vereaadora ignorou uma “questão de ordem” do líder do governo, vereador José Carneiro que irritou-se e passou a chamar a presidente de “ditadora” e comparando-a ao seu antecessor, o vereador Fernando Torres que foi um contumaz trangressor do regimento interno da Casa.

” “Estamos todos ansiosos por concluir esta etapa, mas devemos acolher as orientações dos nossos técnicos das áreas legislativa e jurídica, a fim de que possamos evitar possíveis lapsos constitucionais”.