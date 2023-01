Governo da Bahia amplia combate à desinformação

O Governo do Estado amplia as ações de combate à desinformação com mais um canal para denúncias de notícias falsas e conteúdos enganosos que circulam pela internet. Através do WhatsApp, os usuários podem mandar mensagens de texto, áudios, imagens ou vídeos para o número (71) 9646-4095. Desde 2020, os baianos e baianas contam também com o site www.bahiacontraofake.ba.gov.br no enfrentamento às fake news.

As informações enviadas são analisadas pela equipe da Secretaria de Comunicação Social do Estado (Secom) e encaminhadas para os órgãos competentes. Após apuração, os esclarecimentos são feitos por meio da seção “Fato ou Fake” do site. A plataforma pioneira do governo baiano disponibiliza ainda artigos e vídeos que abordam a temática da desinformação e os efeitos da disseminação de notícias falsas.

O Bahia Contra o Fake aparece como referência em checagens publicadas por agências independentes de verificação de fatos como AFP Checamos, Agência Lupa, Estadão Verifica, Projeto Comprova, Aos Fatos, além dos portais Folha, Terra e principais sites baianos.