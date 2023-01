Tatiana Veloso visita com Zé Neto a Cooperativa de Badameiros da Feira

A primeira-dama do estado, Tatiana Veloso visitou ontem, em companhia do deputado Zé Neto e servidores da CAR a Cooperativa dos Badameiros de Feira, um galpão localizado Centro Industrial do Subaé onde funciona parte das atividades da Coobafs.

A Coobafs funciona também em um galpão na Avenida João Durval. Foi fundada em 2003, com 21 catadores que trabalhavam no antigo lixão de Feira (local onde hoje se encontra o Aterro Sanitário – Nova Esperança).

Em Feira de Santana, estima-se que são geradas mais de 650 toneladas por dia de resíduos sólidos (outro nome dado à palavra lixo). Deste total, calcula-se que 305 ton/dia são compostos por materiais recicláveis. Ou seja, quase metade do lixo produzido em Feira de Santana pode ser reciclável.