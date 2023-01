Câmara de Vereadores de Feira retoma discussão sobre Orçamento 2023

A Câmara de Feira de Santana retoma os trabalhos da semana em plenário nesta terça, às 8h30min, para dar continuidade aos debates sobre o Projeto de Lei do Orçamento 2023, a proposta do Poder Executivo que estima a receita e despesa para o Município este ano. A sessão é ordinária – embora o Legislativo esteja em período tradicionalmente reservado para recesso parlamentar, os vereadores precisam continuar em ação enquanto a matéria não for votada. A presidente da Casa, Eremita Mota (PSDB), já garantiu que não haverá prejuízo para a governabilidade, uma vez que o projeto, segundo ela, estará aprovado antes do fim do mês.

Na sessão da última quinta-feira, a dirigente da Casa da Cidadania, atendendo a uma orientação da Gerência Legislativa, decidiu não colocar em pauta o Orçamento em virtude de que haveria a necessidade de ajustes em trechos do relatório elaborado pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, com os pareceres às emendas dos vereadores. Feitas as correções, o documento foi republicado este fim de semana, no Diário Oficial Eletrônico do Legislativo, habilitando o projeto à discussão e votação a partir de amanhã.