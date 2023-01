Aprovação do Orçamento marca novo tempo entre Prefeitura e Câmara

As relações entre o Poder Executivo e o Legislativo em Feira de Santana ingressam em um novo tempo de entendimento e diálogo, após dois anos conturbados pela sistemática e agressiva oposição empreendida por um grupo de vereadores contra o prefeito Colbert Filho (MDB)

A aprovação da Lei Orçamentária Anual (LOA) 2023 do Município, ontem, por unanimidade, marca o início da nova legislatura da Câmara de Feira, agora presidida pela vereadora Eremita Mota (PSDB).

O Orçamento a ser gerido pela Prefeitura é de R$ 1,9 bilhão. Os vereadores aprovaram também autorização para um remanejamento de até 40% dos recursos orçamentários, um dos pontos mais delicados da matéria.

Antes da votação, semana passada o Prefeito e a Presidente da Câmara se reuniram para discutir a LOA e as emendas dos vereadores. O diálogo entre os dois foi institucional e dentro dos parâmetros de civilidade e harmonia entre Poderes.

A proposta enviada pela Prefeitura recebeu ao todo, 57 emendas, entre impositivas (indica investimentos em saúde, obras e serviços) e modificativas (transfere recursos entre Secretarias).

A presidente Eremita Mota destacou a importância do trabalho desempenhado pelo Legislativo que, “pensando no bem da comunidade feirense”, agilizou a aprovação da peça orçamentária.

Com a aprovação da LOA 2023, a Câmara entra em recesso parlamentar e retorna no dia 1º de fevereiro com as atividades de plenário.