Festa popular em Irará para Nossa Senhora da Purificação dos Campos

Os Festejos Populares de Irará estão de volta! De 27 a 30 de janeiro o município celebra a sua padroeira, Nossa Senhora da Purificação dos Campos, realizando a Lavagem de Irará, na última sexta-feira do mês de janeiro, que este ano cai no dia 27.

A festa centenária começa às 16h com o cortejo saindo com a Charanga de Irará da frente à casa de Mãe Melânia.A Filarmônica 25 de Dezembro, que este ano completa 69 anos, é motivo de orgulho para a cidade e dela saem os músicos que formam a Charanga.

.“Zé, Zé, Zé Popô, Foguete do ar me anunciou, Irará é meu namoro e a lavagem é meu amor.” Já dizia Tom Zé, filho da terra, na música “Lavagem da Igreja de Irará”

Mãe Melânia, que já faleceu e passou o estandarte para Maria Helena, foi durante muitos e muitos anos a baluarte, a referência da mais tradicional festa de Irará. Melânia dos Reis foi uma mulher negra, parteira, e líder religiosa, Ministra Extraordinária da Eucaristia, muito conhecida e respeitada. Ela foi a segunda porta-bandeira da Lavagem, herdando o estandarte da lavagem que era de Sinhá Inácia. Mãe Melânia faleceu em 2008 e deixou como legado o modo generoso de olhar as minorias. Por isso é personagem no cordel de Kitute de Licinho…

“Nossa porta estandarte

Mulher de garra e guerra

Inicia a festança que cedo

Não se encerra

Não tem Canô nem Betânia

Quem manda é Mãe Melânia

Na lavagem dessa terra”

E na música de Tom Zé …

“Melânia porta-bandeira

Com mais de cem companheiras

Lá vem puxando o cordão

Com estandarte na mão”

O encerramento dos Festejos Populares de Irará se dará na segunda-feira (30) com o Leilão de Prendas e a Festa do Cruzeiro que terá um trio elétrico onde cantarão Saulo Fernades e Beto Santana.

Irará fica a cerca de 50Km de Feira de Santana, tem pouco mais de 25 mil habitantes.

Confira a programação completa:

27/01- sexta

16h – Lavagem da Nossa Senhora da Purificação dos Campos. Concentração em frente à casa de Mãe Melânia.

21h – Os Boyzinhos

22h20 – Dança: Swing Dance

22h30 – Escandurras

00h20 – Dança: Black on White

00h30 – Tayrone

28/01 – sábado

21h – Dom

23h20 – Dança: Feelings Dance

23h30 – Parangolé

01h20 – Dança: The Queens

01h30 – Nenho

03h30 – Oh Polêmico

29/01 – domingo

21h – Swing CS

22h20 – Dança: Iradance

22h30 – Van Júnior

23h50 – Dança: FS Dance

00h00 – Adão Negro

02h – Lá Fúria

30/01 – segunda

Festa do Cruzeiro

11h – Leilão

16h – arrastão com o cantor Saulo Fernandes e Beto Santana, no trio elétrico.

Horários e ordem de apresentações sujeitos a alterações.

Música Lavagem da Igreja de Irará – Tom Zé – https://youtu.be/E8CIXwvoz8Q

Zé, Zé, Zé Popô

Foguete do ar me anunciou

Irará é meu namoro

E a lavagem é meu amor

Na Quixabeira eu ensaio

Na Rua de Baixo eu caio

Na Rua Nova eu me espalho

Na Mangabeira eu me atrapalho.

Pulo pra Rua de Cima

Valei-me Nossa Senhora

Arrepare o remelexo

Que entrou na roda agora.

Arriba a saia, peixão

Todo mundo arribou, você não.

Melânia, porta-bandeira

Com mais de cem companheiras

Lá vem puxando o cordão

Com o estandarte na mão

Em cada bloco de cinco

Das quatro moças bonitas

Tem três no meu coração

Com duas já namorei

Por uma eu quase chorei.

Na Lavagem minha alma

Se lava, chora e se salva

Segunda, lá no Cruzeiro

Eu me enxugo no sol quente.

No céu, na porta de espera

Sinhá Inácia foi louvada

Vendo os pés de Zé-Tapera

São Pedro cai na risada.

Pé dentro, pé fora

Quem tiver pé pequeno

Vai embora.

Quem chegou no céu com atraso

Foi Pedro Pinho do Brejão

Que se demorou comprando

Quatro peças de chitão.

Mas logo em sua chegada

Duzentas saias rodadas

Ele deu ao povaréu

E organizou todo mês

Lavagem da porta do céu.

Por favor me vista

Não me deixe à toa

Lá naquela loja

Tem fazenda boa

Tem fazenda boa

Pra sinhá-patroa.

Tem capa e chapéu

Para os tabaréu

Tem fazenda fina

Pra moça grã-fina,

Tem daquela chita

Pra moça bonita.