Onda de assassinatos continua a crescer em Feira e Colbert cobra ações preventivas

O prefeito de Feira de Santana, Colbert Filho (MDB) voltou a falar, em vídeo, sobre a escalada de violência que cresce em Feira de Santana e na Bahia. Neste mês de janeiro, até esta quarta-feira, 24, já aconteceram 34 assassinatos, a maioria sem autores identificados ou presos. O Prefeito havia feito pronunciamento semelhante no 16º assassinato, no dia 12. Por esse posicionamento sofreu críticas de aliados do governo Jerônimo, inclusive de membros do próprio MDB. No vídeo abaixo, Colbert avisa que vai continuar a cobrar “ações eficazes e preventivas” do governo estadual

