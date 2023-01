“Estamos assustados com tanta violência”, diz Arcebispo Emérito de Feira

Mesmo sem fazer menção direta aos 34 assassinatos ocorridos em Feira neste mês de janeiro, a escalada da violência na cidade e no Brasil é o tema do artigo do Arcebispo Emérito de Feira de Santana, dom Itamar Vian, publicado habitualmente na imprensa local. “Sofremos e estamos todos assustados com tanta violência nas famílias, no campo, na cidade e em todo país”.

O Arcebispo reflete sobre as causas dessa escalada e aponta pelo menos duas: a desigualdade social e a fome.

“Quanto mais desigual uma sociedade, maior é a violência que nela impera“, escreve, e lembra também que “no Brasil, mata-se, de forma violenta, quatro mulheres por dia.”

A fome, disse ele, é, também, uma grande forma de violência. “Ela está ligada ao ódio, à vingança, à cobiça, à corrupção, ao dinheiro, ao tráfico de drogas e armas, à disputa pelo poder, a filmes, novelas e seriados violentos que ensinam a roubar, matar e agredir.

Dom Itamar também reflete no texto sobre como superar a violência. “O modo mais eficaz para superar a violência é a formação para o respeito à vida humana, presente de Deus. É necessário priorizar a educação de crianças e jovens para uma cultura de paz.

