Viga nova colocada no Viaduto da Cidade Nova tem 38 toneladas

As obras de reestruturação do viaduto da Cidade Nova, em Feira de Santana estão avançando. Na manhã desta quinta-feira (26) foi colocada a viga principal, com 38 toneladas e cerca de 20 metros – esta é uma das mais importantes etapas do serviço de recuperação do equipamento viário que foi iniciado neste mês.

O viaduto foi interditado em novembro passado após a terceira colisão de veículo pesado. Após o içamento da nova viga será feita a pré-laje [vai funcionar como uma forma para a concretagem da laje definitiva]. Na sequência dos serviços será instalada a barreira de ney Jersey (proteção lateral) e o recapeamento asfáltico.

O superintendente de Operações e Manutenção, João Vianey, afirma que os serviços foram antecipados. “O cronograma previa a conclusão da obra para a segunda quinzena de março. Ainda em fevereiro, a rotatória inferior será liberada para o tráfego de veículos e a alça superior no início de março”.