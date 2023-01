Bob Fernandes no Giro Nordeste na TVE Bahia

O Giro Nordeste desta terça (31) entrevista o jornalista Bob Fernandes, que analisa os principais acontecimentos deste primeiro mês do ano. Os ataques contra as sedes dos poderes em Brasília, a relação entre os militares e a política e a crise humanitária envolvendo o povo indígena yanomami são alguns dos temas. A atração semanal vai ao ar terça-feira (31), às 19h, na TVE, e entrevista personalidades nordestinas e nacionais com a participação de jornalistas das emissoras públicas de tv e rádio do Nordeste. Apresentador do TVE Entrevista, Bob é um dos grandes destaques do jornalismo brasileiro como repórter e comentarista político.

Ao vivo e sem intervalos, o programa Giro Nordeste é ancorado por Juraci Santana, jornalista da TVE Bahia, com a participação de jornalistas de outros estados. Além da Bahia, o Giro Nordeste também é exibido em Sergipe, Ceará, Alagoas, Maranhão, Paraíba, Piauí, Pernambuco, Rio Grande do Norte, São Paulo e Espírito Santo.

O telespectador poderá acompanhar o programa ao vivo pela internet através do Youtube, Facebook e Twitter da TVE Bahia. Para interagir nas suas redes sociais, basta utilizar a hashtag #GiroNordeste.

Acompanhe a TVE nas redes sociais:

instagram.com/tvebahia

tiktok.com/@tvebahia

facebook.com/tvebahia

youtube.com/tvebahia

twitter.com/tvebahia