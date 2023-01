Colbert autoriza licitação para ampliar atendimentos do Hospital da Mulher

O Hospital Municipal Inácia Pinto dos Santos (Hospital da Mulher) terá sua capacidade de atendimento ampliada com a reforma do centro cirúrgico, onde serão construídas mais duas salas, e de emergência com mais quatro leitos de pronto-atendimento, além da implantação de novos serviços.

A autorização para abertura da licitação foi assinada pelo prefeito Colbert Filho nesta segunda-feira (30), dia em que a unidade hospitalar completa 31 anos de inaugurada – foi construído pelo ex-prefeito Colbert Martins da Silva. Nesta primeira etapa, prevista para 2023, serão em torno de R$ 3,5 milhões de investimentos resultado de recursos próprios da Prefeitura de Feira.

Além da parte estrutural também serão adquiridos equipamentos para o novo berçário com a construção de mais oito leitos. A licitação também foi autorizada pelo chefe do Executivo Municipal. Somente neste setor serão R$ 700 mil em investimentos.

Na oportunidade Colbert Filho apresentou à imprensa os equipamentos modernos já adquiridos para a sala de cirurgias ginecológicas, que está sendo montada no Hospital da Mulher. Além de uma mesa cirúrgica, um carro de anestesia e um aparelho de videohisteroscopia [exame capaz de investigar detalhadamente o útero].

“São equipamentos para serem usados por mãos humanas para salvar vidas”, enfatizou Colbert Filho que estava acompanhado da primeira dama do município, a médica Adenilda Martins, primeira diretora técnica do Hospital da Mulher. “A aquisição desses equipamentos é uma grande conquista à saúde da população feminina. Inúmeras vidas poderão ser salvas”, disse ela referindo-se ao exame do colo uterino.

O diretor geral do Hospital da Mulher, Francisco Mota, destacou ainda que a unidade é a única que oferta gratuitamente à população duas especialidades cirúrgicas em um mesmo local, sendo de mama e ginecológica. “No próximo dia 11 de fevereiro teremos uma triagem, através da Central Municipal de Regulação, para atender a demanda reprimida por cirurgia ginecológica”, antecipou.