Morreu o ator e diretor Ilya São Paulo aos 59 anos

O ator e diretor Ilya São Paulo, 59 anos, morreu nesta terça-feira, no Rio de Janeiro. Baiano de Feira de Santana, Ilya atuou em diversos trabalhos na televisão brasileira. Entre esses o remake da novela Irmãos Coragem, em 1995, em um dos papéis principais. Seu último trabalho na TV foi na novela Amor de Mãe, em 2020, como Juarez. Ele havia passado por uma longa internação no Hospital Municipal Miguel Couto, no Rio de Janeiro, para tratar de um grave ferimento no ombro.

Ele era filho do cineasta Olney São Paulo e irmão do ator Irwing São Paulo, o Zeca da novela A Viagem, que morreu precocemente, aos 41 anos, em 2006, em decorrência de uma pancreatite.

Em 2016 o ator esteve em Feira de Santana tratando com artistas locais para a adaptação do filme infantil “A Bicicleta do Vovô”, para um seriado televisivo. A visita de Ilya em Feira foi acompanhada pelo produtores culturai Asa Filho e Jacimar Coutinho além do jornalista Jamil Souza que produziu uma matéria sobre a visita do grupo ao Forró do Parque Sabiá. (foto)