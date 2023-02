Policiais ganham prêmios de até R$6 mil por arma apreendida em troca-de-tiros

Os policiais da Bahia ganham prêmios de até 6 mil reais por arma apreendida, inclusive em troca-de-tiros ( os famigerados Autos de Resistência-AR) eventos que se repetem de maneira sistemática nas operações policiais em toda a Bahia.O estado apresenta um dos maiores índices de letalidade policial do Brasil. Em Feira de Santana as troca-de-tiros acontecem praticamente todas as semanas. Neste mês de janeiro elas já mataram mais de 10 pessoas, das mais de 40 mortes ocorridas com arma de fogo somente no Município.

Esse “prêmio especial” existe desde 2002. Há dois anos o então governador Rui Costa quadruplicou os valores decretando um reajuste de mais de 400%, o que coincide com o crescimento dos ARs. Frequentemente a Polícia apresenta a versão da resistência e apresenta armas ápreendidas, inclusive metralhadoras artesanais. Leia o Decreto clique aqui

O prêmio não é individual, dividindo-se os valores estabelecidos em partes iguais entre os membros da equipe que efetuou a apreensão.