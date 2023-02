Escola Técnica Rural no Parque de Exposição de Feira depende da Câmara

No discurso de abertura dos trabalhos da Câmara Municipal de Feira de Santana para o primeiro semestre de 2023, o prefeito Colbert Martins Filho além de fazer um balanço das ações do Governo Municipal, pediu o apoio do Legislativo Municipal na apreciação e aprovação de projetos importantes para a cidade., entre estes a autorização para pedido de empréstimo para obras de rede de drenagem, e a cessão de uma área no Parque de Exposição João Martins da Silva para instalação de uma escola técnica rural do SENAR.

Os projetos já estão no Legislativo. Sobre a instalação de uma escola técnica de aprendizado rural em Feira de Santana, Colbert lembrou que a área pretendida corresponde a três tarefas no Parque de Exposição João Martins da Silva, que possui área total de 66 tarefas. “A Confederação Nacional de Agricultura (CNN) propõe colocar R$ 15 milhoes em Feira de Santana para instalação de uma escola técnica. E depende da Câmara a autorização para que possamos fazê-la”.

A CNN é presidida pelo agropecuarista feirense João Martins da Silva Junior, filho do João Martins da Silva que dá nome ao Parque de Exposição, cuja área foi doada pelo próprio no passado. Junior é primo do Prefeito de Feira e é ainda é também proprietário de grandes extensões de terra nas proximidades do Parque.