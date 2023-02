Matriculados 650 mil estudantes na rede estadual de ensino da Bahia

Mais de 650 mil matrículas foram realizadas em escolas da rede estadual de ensino após o fim do período de inscrições on-line, que foi realizado pela Secretaria da Educação da Bahia (SEC) entre os dias 16 e 24 de janeiro. O ano letivo terá início no dia 6 de fevereiro com a presença de, pelo menos, 654.747 estudantes que já efetivaram suas matrículas em uma das 1.075 unidades escolares do Estado.

“A matrícula on-line foi um sucesso. Não houve registro de fila na porta das escolas e tivemos um processo tranquilo até o dia 24 de janeiro. Após esse período, nós mantivemos as matrículas abertas de forma presencial, porque a nossa meta é garantir todo mundo na escola e tem vaga garantida para todo mundo”, disse a secretária estadual da Educação, Adélia Pinheiro.

Em reunião em Brasília, no último dia 27 de janeiro, a gestora se reuniu com Julia Ribeiro, oficial de Educação, e Mônica Pinto, chefe de Educação, entre outros representantes do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), para fortalecer e ampliar o Busca Ativa na Bahia – programa desenvolvido pelo órgão federal em todo o país para apoiar gestores públicos na identificação, na matrícula e no acompanhamento de crianças e adolescentes que estão fora da escola ou em risco de abandoná-la, bem como para contribuir no atendimento dos demais serviços públicos da rede de proteção.

A busca ativa é uma estratégia para sensibilizar a sociedade local, especialmente as comunidades mais vulneráveis, possibilitando que toda criança e adolescente tenham acesso à educação. O Estado e os municípios, em parceria com as secretarias de Educação, Assistência Social e Saúde, trabalham de forma colaborativa na execução das ações, desde a identificação da criança ou do adolescente fora da escola. “Vamos continuar mobilizando toda a sociedade para que, juntos, possamos incentivar aqueles que ainda não se matricularam. No que depender do nosso esforço conjunto e das ações efetivas do governo do Estado, não teremos ninguém fora da escola em 2023”, acrescentou Adélia Pinheiro.

O superintendente de Gestão da Informação Educacional da SEC, Rainer Guimarães, fez um balanço da busca ativa na pós-matrícula oficial na rede estadual. “Após o período formal de matrícula, já conseguimos identificar aqueles estudantes da nossa rede que estão em risco de evasão, ou seja, que ainda não fizeram a matrícula em uma de nossas escolas. Desde então, estamos trabalhando para que sejam rematriculados, no caso de não estarem em outra rede de ensino. Esta é uma ação que segue durante todo o mês de fevereiro. A nossa missão é todo mundo na escola”.

Na Bahia, 351 municípios já aderiram ao Busca Ativa. “Mas queremos mais, queremos todos envolvidos, independentemente de suas posições político-partidárias, porque a nossa meta é todo mundo na escola”, pontuou a secretária. A adesão ao programa deve ser feita pelo site https://buscaativaescolar.org. br/. Para otimizar ainda mais o processo, a SEC promove ações de acompanhamento aos municípios nos 27 Núcleos Territoriais de Educação (NTEs) que já realizaram ou não a adesão, a partir de atividade como mobilizações, capacitações e orientações.

No caso de identificação de crianças e adolescentes fora da escola, a SEC orienta cada município a entrar em contato através do e-mail busca.ativa@enov.educacao.ba. gov.br ou pelo telefone (71) 3115-9174 ou, ainda, por meio do UNICEF, pelo e-mail contato@buscaativaescolar.org. br ou via 0800-729-2872.