164 escolas municipais de Feira receberão laboratórios de Ciências e Matemática

As Escolas Municipais de Ensino Fundamental estão sendo equipadas com 164 laboratórios de Ciências e Matemática. Com mais de 300 itens, incluindo microscópio trinocular, tubos de ensaio e substâncias, jogos educativos, kit financeiro e outros, os estudantes terão acesso a uma experiência de ensino-aprendizagem mais atrativa e efetiva, possibilitando a pesquisa, observação, experimentação e investigação na prática. A entrega começou nesta primeira semana de fevereiro.

De acordo com a secretária de Educação, professora Anaci Paim, o investimento em laboratórios modernos e atualizados é uma forma de tornar o ensino mais interessante para os alunos, facilitando a compreensão dos conceitos e a fixação da informação.

“Este grande investimento faz parte de nossas ações de fortalecimento da Educação Municipal. Contemplaremos o ensino prático e experimental nas áreas de ciências e matemática, são espaços completos que não deixam a desejar para nenhum outro em nossa comunidade”, destaca a secretária.

Os novos laboratórios também serão um importante incentivo para os professores, que terão à disposição recursos tecnológicos e científicos para implementar o ensino e oferecer aos estudantes uma educação com ainda mais qualidade. Para explorar os recursos da melhor maneira, os docentes vão participar de formações disponibilizadas pela Secretaria de Educação.

O professor de ciências Robert Willian Gonçalves, do Centro Integrado de Educação Municipal Professor Joselito Falcão de Amorim, ressaltou a chegada dos espaços como excelente ferramenta para a construção das aulas.

“A experimentação é um importante processo de desenvolvimento da perspectiva científica nos estudantes, pois desperta interesse, curiosidade, e aguça o caráter da investigação. Assim podemos aplicar, comprovar, analisar e questionar o que é apresentado na teoria. É uma forma de colocar em prática o aprendizado significativo e tornar nossos alunos protagonistas no processo aprendizagem”, pontua o professor.

E a curiosidade já começou quando os itens começaram a chegar na Escola Municipal Celso Ribeiro Daltro, na Queimadinha. Os estudantes da unidade viram que chegou novidade e foram conferir de perto. O ano letivo de 2022 está na reta final na unidade, mas a expectativa para o ano letivo de 2023 é grande.

“Achei tudo ‘massa’, bem bonito. Nunca tinha visto um microscópio de perto, a estrutura dos animais também, com certeza as aulas vão ser mais interessantes.Eu adoro ciências, mas em matemática não sou muito boa, acredito que com todos esses jogos e materiais vai facilitar bastante”, contou Ludmila Almeida Santos, do 4º ano.

Para utilizar os recursos, basta estar matriculado em uma Escola Municipal que oferta o Ensino Fundamental (1º ao 9º ano). A matrícula para novos estudantes começou nesta segunda-feira,6, e segue até 24 de fevereiro. Já para os estudantes ‘da casa’, basta confirmar a permanência para a direção da unidade de ensino.