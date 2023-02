Algumas escolas estaduais vão abrir no fim de semana, anunciou Jerônimo

Realizada pela primeira vez no interior, a aula inaugural da rede estadual de ensino foi transmitida pela internet, durante visita do governador Jerônimo Rodrigues à cidade de Amélia Rodrigues, onde inaugurou o novo Colégio Estadual de Tempo Integral de Amélia Rodrigues. A escola tem capacidade para 1.160 estudantes e contou com investimentos de R$ 25,4 milhões, em obras e equipamentos.

Durante a entrega do novo colégio, o governador destacou a importância de realizar convênios e criar projetos que garantam a ocupação do novo equipamento de ensino. “Vamos estruturar projetos de combate ao analfabetismo e realizar parcerias para que os estudantes da rede municipal possam vir ocupar e fazer aulas de natação, futsal, de capoeira. Junto ao governo federal criaremos uma programação para que esta escola não seja apenas um lugar bonito de se ver, mas também para que o aluno possa se divertir e aprender”, afirmou.

Jerônimo ainda anunciou que algumas unidades de ensino vão abrir em finais de semana como parte da estratégia de assegurar alimentação adequada aos estudantes. “Nós vamos abrir as escolas nos finais de semana, aos sábados e domingos, para que a gente possa alimentar quem tem fome, em um momento em que 33 milhões de brasileiras e brasileiros acordam de manhã e não têm o que comer. Queremos o estudante na escola o dia inteiro e eu quero dizer que não vai faltar dinheiro”. Conforme ele, o projeto de abertura das escolas em finais de semana está em desenvolvimento e, princípio, não deve alcançar todos os colégios.

A escola em Amélia Rodrigues teve obra executada pela Companhia de Desenvolvimento Urbano (Conder), coordenada pela Secretaria da Educação, e dispõe de 24 salas de aula, seis laboratórios, biblioteca, sala de dança e vivências corporais, piscina semiolímpica, auditório, refeitório, quadra poliesportiva, quadra de futebol society com pista de atletismo.