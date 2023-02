Jaques Wagner: Lula fala o que a maioria dos brasileiros pensa sobre os juros

O ex-governador da Bahia, senador Jaques Wagner (PT), líder do governo no Senado, disse à Folha de São Paulo que as críticas do presidente Lula à taxa de juros refletem o que pensa a maior da população brasileira. “O presidente está dizendo o que a maioria dos brasileiros acha: os juros no Brasil, do jeito que estão, são inibidores de investimento produtivo, de geração de emprego”. Lula disse ontem que o patamar atual da taxa “é uma vergonha”.

O líder do governo acrescentou que as críticas do chefe do Executivo não deveriam ser interpretadas como uma forma de pressão. “O presidente está externando a opinião dele. Não quer dizer que ele espera uma consequência.” Wagner defendeu, no entanto, um diálogo entre o BC e o Ministério da Fazenda para a definição das políticas do banco.