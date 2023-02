Aprovado em redação final, Orçamento deve ser publicado nesta quinta (9)

A Câmara Municipal aprovou na sessão de hoje (8), por unanimidade, a redação final da Lei Orçamentária Anual 2023. O texto aprovado, inclusive, já foi encaminhado à Prefeitura de Feira de Santana e o relatório será publicado nessa quinta-feira pela Câmara.

Tanto a presidente do Legislativo, Eremita Mota (PSDB), quanto os vereadores da Casa da Cidadania destacaram o importante trabalho desempenhado pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização durante o processo de discussão da matéria.

Para o presidente da Comissão, Jurandy Carvalho (PL), “a Câmara deu uma lição de cidadania” ao envolver técnicos, secretários municipais, vereadores e a sociedade em torno de remanejamento de recursos e adequações na peça orçamentária. Já Eremita, ressaltou que “pensando no bem da comunidade feirense”, os integrantes do Legislativo uniram esforços e agilizaram a apreciação do orçamento desse ano.