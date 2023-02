Maryzelia no Carnaval do Rio: atração do Camarote Arara na Sapucaí

O Camarote ARARA fica no local mais privilegiado da Sapucaí, no Rio de Janeiro: no Setor 8, bem em frente ao recuo da bateria. São três andares de camarote, feitos para curtir os desfiles de pertinho.

Frequentado por celebridades e descolados do Brasil, é no Camarote Arara onde vai se apresentar, durante três dias, a sambista baiana, de Feira de Santana, Maryzelia, ao lado de outros nomes consagrados da música popular brasileira como Diogo Nogueira, Jorge Aragão, Marcelo D2, Renata Sá e outros. Veja programação:

Morando no Rio há alguns anos, Maryzelia começou sua carreira em Feira de Santana logo despontando como uma das mais legítimas intérpretes do samba clássico nacional.