Ministro da Infraestrutura promete recursos para duplicar Anel de Contorno

Em reunião na última terça (7) com o deputado federal Zé Neto (PT), o Ministro da infraestrutura, Renan Filho, prometeu garantir os recursos necessários para a duplicação completa do Anel de Contorno e da BR-116 Norte no trecho que liga Feira de Santana a Serrinha. O Contorno, que integra a BR-116, é “um dos grandes gargalos rodoviários do país, já que muita gente passa por Feira de Santana”, disse o ministro.

O deputado Zé Neto ainda enfatizou que governo passado não havia deixado previsão orçamentária para garantir a continuidade das obras, fato revertido com a aprovação da Emenda Constitucional que garantiu a reposição do orçamento federal, em dezembro.

Na próxima terça-feira (14) o presidente Lula, que visitará a Bahia para relançar o Programa Habitacional “Minha Casa, Minha Vida”, também deve anunciar as notícias sobre a última etapa do contorno, que está com o projeto executivo em processo licitatório.

