Sudene participa da elaboração de projetos estruturadores para Feira

A elaboração da Carteira de Projetos Estruturadores 2035 para Feira de Santana segue avançando. O objetivo é contribuir com o desenvolvimento sustentável e a construção de um ambiente seguro para o município.

A elaboração da carteira de projetos está sendo realizada por meio de convênio entre a Prefeitura de Feira, a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), autarquia do Governo Federal, e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Os trabalhos estão sendo coordenados por um consórcio formado pelas empresas Tese e CONCREMAT.

Na manhã de quinta-feira (9) ocorreu mais um encontro entre os secretários municipais e o vice-prefeito, Fernando de Fabinho, que representou o prefeito Colbert Filho.

Foram apresentados os dez projetos classificados como estruturadores, conforme os critérios definidos pela Sudene, que contemplam algumas áreas, tais como: logística, infraestrutura urbana, agricultura, saúde, habitação e desenvolvimento social.

Agora será elaborada uma ficha detalhada dos dez projetos, dentre os quais o Município vai priorizar cinco para que o consórcio desenvolva o detalhamento para sua posterior execução. O passo final será a construção de capacidades para a implementação dos projetos estruturadores prioritários.

Vale salientar que foram identificadas 43 fragilidades do município e 45 oportunidades com vistas em seu desenvolvimento. Também foram levantados inicialmente 95 projetos potenciais, sendo que após triagem restaram 53 – destes 21 foram classificados com potencial estruturador e demais agrupados como satélites ou complementares.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Sebastião Cunha, ressaltou ainda que a carteira de projetos estruturadores garantirão um ambiente seguro para atração de investimentos a longo prazo, com ênfase em logística e inovação.

“As presenças da SUDENE e do PNUD é uma demonstração do protagonismo do município de Feira de Santana, como polo estratégico de desenvolvimento regional, dentre os maiores municípios do país”, afirmou. A reunião serviu ainda para ouvir e discutir propostas adicionais levadas pelos secretários municipais.