“O voto secreto é um bicho danado”, diz Wagner sobre candidaturas ao TCM

Crítico da candidatura da mulher do ex-governador Rui Costa, Aline Peixoto, a uma vaga no Conselho do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM), o senador Jaques Wagner disse ontem durante lançamento do Projeto Ouro Negro(Carnaval) que considera legal as candidaturas e comentou sobre o voto secreto nesse processo de escolha pela Assembleia Legislativa da Bahia. A fala de Wagner pode ser interpretada como uma “senha” do senador aos deputados aliados. A Tribuna da Bahia publicou o comentário do senador:

“É uma disputa normal. Já tinha uma vaga há bastante tempo, se apresentaram duas candidaturas, o voto só é depois do carnaval, é voto secreto, eu não gosto de apostar nada em voto secreto não. Porque o voto secreto é um bicho danado”