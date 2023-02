Turma de 11 médicos residentes se forma no Hospital da Criança em Feira

O Hospital Estadual da Criança (HEC) formou mais uma turma de residentes médicos. Onze profissionais concluíram a formação e se especializaram nas áreas de pediatria geral, cirurgia pediátrica e neonatologia. A solenidade de oficialização da conclusão foi realizada na última quarta-feira (15).

“A cada nova formação, o HEC contribui para a inserção na sociedade de profissionais ainda mais qualificados e humanizados, o que ajuda no combate à morbimortalidade infantil. É uma estratégia de extrema importância para garantir atendimento de qualidade às crianças e adolescentes do estado”, ressalta a coordenadora da residência médica do HEC, Marina Vieira.

Criada há 11 anos, a residência médica do HEC já conseguiu formar cerca de 100 médicos especialistas. “O HEC é um hospital referência em pediatria e obstetrícia de alto risco de toda região centro-leste do estado.