Coreto das Orquestras é opção carnavalesca no centro histórico de Salvador

Um verdadeiro sucesso os bailes de carnaval no Coreto das Orquestras, no Largo do Santo Antônio Além do Carmo! Gente de todas as idades dança ao som das orquestras dos maestros Fred Dantas e Zeca Freitas. A festa prossegue até o dia 21 de fevereiro, de forma gratuita, cada dia com um repertório diferente, com as orquestras comandadas pelos maestros Fred Dantas, Paulo Primo, Sergio Benutti e Zeca Freitas, fazendo um passeio pela música popular brasileira, através dos sucessos do carnaval, mas também a partir de canções nacionais e internacionais que ganharam arranjos especiais.

Uma programação para toda a família, num lugar seguro, estrutura bem montada para receber e todos e muitos bons bares e restaurantes ao redor.

O “Coreto das Orquestras” é uma realização da Prefeitura Municipal de Salvador através da Saltur.

Hoje – 20/2

17h30 – Orquestra Paulo Primo

20h00 – Orquestra Zeca Freitas

Terça – 21/2

17h30 – Orquestra Sergio Benutti

20h00 – Orquestra Fred Dantas