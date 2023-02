Carnaval no interior da Bahia: “Aqui também tem e animado que só”, diz Jerônimo

“Aqui também tem Carnaval e animado que só“, a frase é do governador Jerônimo Rodrigues, escrita no twitter, em Alcobaça, município ao sul da Bahia. Num vídeo ele aparece fazendo uma ‘dancinha’ ao lado do prefeito local.(foto)

Este ano, além de Salvador, mais 70 cidades do interior baiano realizam a festa com apoio do Governo do Estado. Jerônimo quer ressaltar a interiorização do Carnaval e reiterou o compromisso de continuar investindo na festa.

Em Feira de Santana, o carnaval fora de época, a Micareta, acontece em abril. É o segundo maior evento carnavalesco do Estado.