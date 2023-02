1064 documentos achados pela PM no Carnaval; devolução até domingo

A Polícia Militar da Bahia (PMBA) encontrou 1064 documentos que foram perdidos nos três circuitos oficiais do Carnaval 2023, na capital baiana, desde o início da folia. As equipes da Ouvidoria da Polícia Militar estão trabalhando para catalogar e devolver os documentos aos titulares. Lembrem-se de acessar o portal www.pm.ba.gov.br para verificar se um de nossos policiais militares encontrou o documento perdido”, alerta o capitão Barroso, coordenador-geral das Ouvidorias da PMBA.

A devolução acontece até domingo (26/), das 8h às 20h, na sede da Ouvidoria da PMBA, localizada na Rua do Tijolo, 3º andar, na Barroquinha. Antes da retirada, é importante verificar se a instituição encontrou o documento. Para isso, basta acessar o site www.pm.ba.gov.br, na aba Documentos Perdidos, em Serviços para o Cidadão.

Passado este período, o folião pode resgatá-lo a partir da primeira segunda-feira após o Carnaval (27), das 9h às 17h, no Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) do Shopping Barra, no posto da Ouvidoria da PMBA. Depois de 27/02, os documentos serão devolvidos para os órgãos expedidores.

O serviço de resgate de documentos é montado, anualmente, no período do Carnaval, pela Ouvidoria da corporação militar baiana, para garantir que baianos e turistas resgatem seus documentos de identificação perdidos.