Dom Itamar diz que o povo passa fome e “é preciso agir”

O Arcebispo Emérito de Feira de Santana, Dom Itamar Vian, em artigo publicado na imprensa de Feira (Digaí) recordou a passagem do papa João Paulo II pelo Brasil quando impressionou o Papa uma placa com os dizeres “O POVO PASSA FOME”.

“MAIS DE QUARENTA anos depois, apesar do crescimento econômico, a fome se agrava e se faz sentir em todos os recantos do Brasil. Somos vítimas da inflação, da dívida externa, da corrupção, da desigualdade social… A vida encareceu demais para o pobre. (…)O povo come cada vez menos e vive mais doente.”, escreve o Emérito.

“É preciso agir. Não podemos ceder à Cultura da Indiferença. Não há vida digna onde falta alimento”

Acesse o texto completo.