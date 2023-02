Micareta de Feira, o maior Carnaval fora de época do mundo

O primeiro e maior carnaval fora de época do mundo. Assim é considerada a Micareta de Feira de Santana, que em 2023 volta a ser realizada após três anos de pausa por conta da pandemia do Coronavírus. A festa, que reúne multidões foi fundada em no ano de 1937 por um grupo de jovens, liderado por Maneca Ferreira, que resolveu realizar o evento em abril por conta da suspensão do carnaval naquele ano, interrompido por uma chuva torrencial.A Micareta de Feira de Santana caiu no gosto popular e hoje reúne uma multidão de pessoas ao som de diversos ritmos, mistura de cultura popular e muita diversão. Já passaram pela festa diversos nomes da música como Ivete Sangalo, Claudia Leite, Bell, Chiclete com Banana, Psirico, Harmonia do Samba e o feirense Luis Caldas. Este ano a Micareta acontece de 20 a 23 de abril.

