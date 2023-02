Oficina de audiovisual no Amélio Amorim; inscrições abertas até dia 26

O projeto “Filmarte – Ver e Pensar a Sociedade com a Arte do Cinema” está com matrículas abertas para a Oficina de Audiovisual, com inscrições até o dia 26 de Fevereiro. Os encontros serão ministrados por Lucas Santana, artista do audiovisual que também idealizou, produz e coordena, com aulas sempre aos sábados, durante quatro meses, de Março a Junho de 2023, na sala multiuso do Centro de Cultura Amélio Amorim em Feira de Santana. O horário das aulas é de 13h às 17h, com início no dia 04 de Março e término das atividades em 17 de Junho.

A oficina é voltada para pessoas que tenham 18 anos ou mais, com ou sem experiência na área, interessadas em aprender sobre as técnicas cinematográficas, sobre a história do cinema e que desejem experimentar possibilidades de criação e interpretação através dessa linguagem artística.

São 20 vagas, com mensalidade no valor de R$ 100,00 (cem reais) e entrega de certificado de 64h. As inscrições poderão ser realizadas através do formulário online: https://forms.gle/oupva627utNk9NDf6

Serão concedidas 5 bolsas integrais para pessoas que seja estudantes de uma das seguintes modalidade de estudo: EJA (Ensino de Jovens e Adultos), Universidades Públicas, cursinhos pré-vestibulares populares e bolsistas de faculdades particulares. Para concorrer, as pessoas devem verificar os requisitos ao preencher o formulário, e optar pela solicitação de bolsa com envio do comprovante de matrícula atualizado.

Este projeto faz parte da “8ª Convocatória Ocupe Seu Espaço”, da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia – SecultBA, através da Diretoria de Espaços Culturais. A convocatória busca impulsionar a difusão, democratizar o acesso, dinamizar os espaços e contribuir para o cumprimento das políticas culturais na dimensão territorial da cultura.

Acompanhe maiores informações e o detalhamento das atividades do projeto através da página no Instagram: https://www.instagram.com/film.ar.te/