Família em Feira morando na rua ‘sem CPF’ é encaminhada para o “Palácio”

Uma das cinco famílias que estavam morando próximo ao Centro Social Urbano, na Cidade Nova, foi encaminhada para o Centro Pop pela assistência social do Município. O Centro Pop é um serviço de acolhimento que conta com uma casa de passagem ou albergue, chamada oficialmente de Palácio Social. “Foram levados para o Palácio” disse a telefonista do Centro Pop quando indagada sobre a família que junto com as outras estava morando nas ruas.

O trabalho foi feito pelo Plantão Social, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Segundo a coordenadora do Plantão Social, Alda Carmo, das cinco famílias três passavam o dia no local pedindo ajuda aos transeuntes e à noite retornavam para suas casas. Outras duas, embora também tenham moradia – uma em Tiquaruçu e a outra no George Américo – permaneciam dia e noite.

Segundo constatação do Plantão, as outras famílias possuem residência e alguma recebem ‘Auxílio Brasil”. “Ficam nessa área do CSU para aproveitar da boa vontade da população em ajudar com doações de cestas básicas, roupas e até dinheiro.”.

Alda também disse que a Secretária já tinha oferecido “Casa de Passagem e o auxílio aluguel, mas eles dispensaram a assistência” . Em Feira, parte da imprensa chamou os moradores de rua de “golpistas”.

foto:SEcom/FSA