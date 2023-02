Jerônimo inaugura Areninha Society com grama sintética em Várzea da Roça

O governador Jerônimo Rodrigues estará neste domingo (26), às 10h, no município de Várzea da Roça, a 200km de Feira de Santana, onde vai inaugurar a Areninha Society, com grama sintética, no bairro Morada Nova. A obra foi realizada pela Superintendência de Desportos da Bahia (Sudesb), vinculada à Secretaria de Trabalho, Emprego, Renda e Esportes (Setre). Também será entregue a pavimentação em paralelepípedo dos distritos de Várzea da Praia e Campo de São João. O trabalho é resultado da parceria entre a Conder, empresa ligada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado (Sedur), com a Prefeitura.

Jerônimo também dará por entregue a implantação de sistemas de abastecimento de água (rede de distribuição e ligações) nas localidades de Vida Nova dos Irrigantes (1ª e 2º etapa) e Rua do Campo, trabalho realizado por meio de parceria entre a Embasa, instituição vinculada à Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento (SIHS), e a Prefeitura. A Embasa realizou ainda melhorias de ampliação do Sistema de Esgotamento de Sanitário de Várzea da Roça.

Ordens de serviço serão assinadas pelo governador para construção de estádio de futebol, com grama sintética, pela Sudesb, e implantação de sinalização vertical de trânsito, por meio do Detran, que é vinculado à Secretaria de Administração do Estado (Saeb).